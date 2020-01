Heidenheim (dpa/lsw) - Stürmer Patrick Schmidt wechselt auf Leihbasis vom 1. FC Heidenheim zum Zweitliga-Letzten Dynamo Dresden. Bis zum Ende der Saison werde der 26-Jährige an den Liga-Konkurrenten abgegeben, teilte Fußball-Zweitligist Heidenheim am Freitag mit. Schmidt, dessen Vertrag in Heidenheim noch bis zum 30. Juni 2022 läuft, kam in dieser Saison bisher nur zu vier Einsätzen.