Der 25 Jahre alte Schimmer, der aus dem von Heidenheim nur rund 50 Kilometer entfernten bayerischen Wertingen stammt, erzielte in der vergangenen Drittliga-Saison 13 Treffer. In zwei Jahren traf er für Haching in insgesamt 74 Spielen 26 Mal. Heidenheims Torjäger Glatzel war in der vergangenen Woche zum Premier-League-Absteiger Cardiff City gewechselt.