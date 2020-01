Fußball - Heidenheim an der Brenz

Heidenheim/Fürth (dpa/lby) - Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat Mittelfeldspieler Tobias Mohr an den Ligarivalen 1. FC Heidenheim abgegeben. Der 24-Jährige war in dieser Saison Stammspieler bei den Franken, die ihn nun aber finanziellen Gründen verkauften. "Sportlich und menschlich bedauern wir diesen Schritt", sagte Geschäftsführer Rachid Azzouzi. "Wirtschaftlich, das ist ja nichts Neues, benötigen wir in Fürth aber regelmäßige Transfereinnahmen und müssen uns entsprechend mit eingehenden Angeboten beschäftigen." Die Höhe der Ablösesumme wurde nicht bekanntgegeben. Mohr unterschrieb bis 2023.

Die Fürther glauben, den Weggang des linken Flügelspielers mit ihrem Kader auffangen zu können. Mohr hatte 17 von bislang 18 Partien in der 2. Liga bestritten, zwölf mal stand er dabei in der Startelf. Er erzielte ein Tor und bereitete fünf Treffer vor.