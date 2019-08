Heidenheim (dpa/lsw) - Der 1. FC Heidenheim will im Zweitliga-Derby gegen den SV Sandhausen besser auftreten als zuletzt. "In Dresden haben wir kein gutes Spiel gemacht, das hat uns gestunken. Auch wenn es lange her ist, dass wir so eine schwache Partie hatten. Wir haben ein paar Dinge vermissen lassen, das müssen wir einfach wieder besser machen", sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt am Freitag. "Die Laufdaten und die Sprintqualität haben überhaupt nicht gestimmt."