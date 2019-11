Heidenheim (dpa/lsw) - Nach der Niederlage beim Angstgegner Regensburg will der 1. FC Heidenheim am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen die SpVgg Greuther Fürth durch seine Heimstärke zurück in die Spur finden. Trainer Frank Schmidt warnte zwar vor der Offensivstärke der Franken, setzte die Hoffnung aber in die gute Leistung vom Spiel gegen Hannover. "Bis auf Bochum und Sandhausen haben wir es in der ganzen Saison zu Hause sehr gut gemacht. Dieses Selbstbewusstsein wollen wir wieder auf den Platz bekommen", sagte er am Freitag.

Die personellen Voraussetzungen stimmen. Außer den Langzeitverletzten Maximilian Thiel (Reha nach Kreuzbandriss) und Denis Thomalla (Reha nach Hüft-OP) fehlt nur Jonas Brändle. Mit dabei ist Niklas Dorsch, der nach seiner bei der U-21-Nationalmannschaft zugezogenen Verletzung zuletzt in Regensburg zwar spielen konnte, aber nicht im Rhythmus war. Jetzt konnte der Spielmacher wieder voll trainieren.