Southampton (dpa) - Nach der 0:9-Rekordniederlage des FC Southampton gegen Leicester City in der englischen Premier League wollen die Spieler und das Team um Trainer Ralph Hasenhüttl ihr Gehalt für einen wohltätigen Zweck stiften. Das kündigte der Club an. Das Geld soll der vereinseigenen Saints Foundation zugute kommen.

Die Mannschaft habe am Wochenende "daran gearbeitet, die Dinge für die Fans des Vereins in Ordnung zu bringen", hieß es in einer Mitteilung auf der Club-Website. "Als ersten Schritt dahin hat das Team entschieden, dass sie das Gehalt von dem Tag des Spiels gegen Leicester City der Saints Foundation spenden wollen."

Southampton war am Freitag im Heimspiel gegen die Foxes mit 0:9 untergegangen und stellte damit den Premier-League-Rekord von Ipswich Town ein, das 0:9 gegen Manchester United am 4. März 1995. Der frühere RB-Leipzig-Coach Hasenhüttl hatte nach dem Spiel erklärt, er übernehme "die voll Verantwortung, für das was heute passiert ist".