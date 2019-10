Hannover (dpa) - Mirko Slomka bleibt vorerst Trainer von Hannover 96. Nach intensiven Gesprächen zwischen Mehrheitsgesellschafter Martin Kind und Sportdirektor Jan Schlaudraff entschieden die 96-Bosse am Dienstag, dass Slomka die Mannschaft des Fußball-Zweitligisten auch am Samstag im Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden betreuen wird. Allerdings erwarten die Verantwortlichen eine deutliche Reaktion auf das 0:4-Debakel am Montagabend gegen den 1. FC Nürnberg, durch das der Erstliga-Absteiger bis auf Platz 15 abgerutscht ist. "In Dresden wird – unabhängig vom Ergebnis – eine erkennbare Leistungssteigerung der Mannschaft und eine deutliche Antwort auf die enttäuschende Vorstellung gegen Nürnberg erwartet", hieß es auf der Club-Homepage.