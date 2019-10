Hannover (dpa) - Hannover-96-Trainer Mirko Slomka wünscht sich bei der Ausbildung von Fußball-Lehrern mehr Raum für das Thema Depressionen. "Ich finde, dass wir uns in der Trainerausbildung intensiver mit diesem Thema beschäftigen sollten", sagte Slomka am Mittwoch in Hannover. "Wir müssen diesem Thema schon mehr Zeit einräumen, als wir das momentan vielleicht tun." Der 52-Jährige verwies darauf, dass man als Trainer "feine Antennen" haben müsse, um zu erkennen, wenn es einem Spieler nicht gut gehe.

Auch im Verein wünscht sich Slomka noch mehr professionelle Unterstützung. "Ich finde es schon wichtig, dass man grundsätzlich einen Sportpsychologen an der Mannschaft hat", sagte er. "Wir haben das aktuell leider nicht, aber ich würde mir das auch wünschen, dass wir da einen engeren Draht bekommen."

Anlass der Veranstaltung im Stadion von Zweitligist Hannover 96 war unter anderem die Vorstellung des NDR-Films "Robert Enke - Auch Helden haben Depression" am 4. November in Hannover. Enke, Nationalspieler und Torwart von Hannover 96, hatte sich am 10. November 2009 im Alter von 32 Jahren das Leben genommen.