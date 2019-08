Hannover (dpa/lni) - Nach dem Fehlstart in die neue Saison will Erstliga-Absteiger Hannover 96 seinen Kader noch einmal verstärken. Das ist das Ergebnis eines Treffens zwischen Profiboss Martin Kind, Sportdirektor Jan Schlaudraff und Trainer Mirko Slomka am Mittwochabend. Die Niedersachsen sind mit einer Niederlage und einem Unentschieden in die neue Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Zudem schied Hannover im DFB-Pokal in Karlsruhe aus.