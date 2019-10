Hannover (dpa/lni) - Der stark in der Kritik stehende Trainer Mirko Slomka vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 hat eine deutlich andere Leistung für das Spiel bei Dynamo Dresden am Samstag angekündigt. "Wir wollen, müssen und werden ein anderes Gesicht in Dresden zeigen", sagte der Coach der Niedersachsen am Mittwoch in einem Interview auf der Vereins-Homepage. "Die völlig zu Recht erwartete Leistungssteigerung erwarte ich ebenso und auch jeder Spieler von sich selbst."

Der Bundesliga-Absteiger hatte am Montag beim 0:4 gegen den 1. FC Nürnberg einen blamablen Auftritt gezeigt und steht mit lediglich acht Punkten auf Rang 15. "Das war ein Tiefschlag ohne Vorankündigung in die Magengrube", erklärte der 96-Coach. Von Mehrheitsgesellschafter Martin Kind und Sportdirektor Jan Schlaudraff bekam der 52-Jährige vor dem Auswärtsspiel in Dresden noch einmal Rückendeckung. "Druck ist für einen Trainer normal, damit kann ich umgehen", sagte Slomka.