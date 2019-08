Hannover (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth hat einen wertvollen Punkt beim Bundesliga-Absteiger Hannover 96 erkämpft. Die Franken führten am Samstag beim 1:1 (1:0) in der 2. Fußball-Bundesliga sogar zur Pause. Hendrik Weydandt glich in der 47. Spielminute für die Gastgeber aus. Paul Seguin hatte die Fürther nach 22 Minuten in Führung geschossen. Durch den Punktgewinn kletterte Fürth mit sieben Zählern vorerst auf Rang fünf.