Kein Haken hinter der Saison: Kind glaubt weiter an 96-Team

Artikel per E-Mail versenden

Hannover (dpa) - Mehrheitsgesellschafter Martin Kind glaubt trotz des Fehlstarts in die neue Zweitliga-Saison weiter an das neuformierte Team von Hannover 96. "Es gibt nach fünf Spieltagen keinen Grund, die Saison schon zu bewerten oder einen Haken dahinter zu machen. Die Möglichkeit, um einen der Aufstiegsplätze zu spielen, besteht nach wie vor. Das war, ist und bleibt unser Ziel", sagte der Geschäftsführer der ausgegliederten Profifußball-Gesellschaft in einem Interview auf der Internetseite des Clubs.

"Es ist deutlich, dass die Mannschaft Charakter hat, dass sie leistungsbereit ist und die Spieler erfolgsorientiert denken", sagte Kind weiter. "Das Zusammenwachsen der Mannschaft benötigt noch einige Zeit. Wir haben uns für einen Neuaufbau entschieden und sind realistisch genug, um zu wissen, dass das auch Geduld erfordert."