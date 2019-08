Hannover (dpa/lni) - Fußball-Zweitligist Hannover 96 muss am Montagabend im DFB-Pokalspiel beim Karlsruher SC vermutlich erneut ohne den Brasilianer Jonathas auskommen. Der 30 Jahre alte Stürmer verletzte sich am Freitag im Training am Oberschenkel. "Eine Muskelverletzung ist naheliegend. Das tut mir sehr leid für ihn. Er war wieder dran", sagte Trainer Mirko Slomka am Freitag. Wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel hatte Jonathas gerade erst große Teile der Saisonvorbereitung verpasst.

Nach dem Fehlstart in die neue Zweitliga-Saison gab Slomka für das Pokalspiel bei seinem Ex-Verein eine klare Devise aus. "Ergebnisse müssen auf den Platz", sagte der 51-Jährige. "Es geht darum, nach einer Niederlage und einem Remis in der Liga Resultate zu holen."

Der KSC war bereits vor einem Jahr der Erstrunden-Gegner der 96er. Damals spielte Hannover aber noch in der Ersten und Karlsruhe in der Dritten Liga, weshalb die Niedersachsen am Ende mit 6:0 gewannen. Im Gegensatz zum Bundesliga-Absteiger ist der KSC aber mit zwei Siegen gegen Wiesbaden und Dresden in die Zweitliga-Saison gestartet. Deshalb sagte Slomka: "Das Spiel am Montag ist nicht vergleichbar mit dem 6:0 im letzten Jahr. Ich glaube nicht, dass im Moment irgendeine Profimannschaft mit 6:0 gegen den KSC gewinnen würde."