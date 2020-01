Hannover (dpa/lni) - Hannover 96 bangt vor dem ersten Punktspiel des neuen Jahres bei Jahn Regensburg um den Einsatz von Hendrik Weydandt. Der Stürmer klagt über Schmerzen an der Achillessehne und musste zuletzt mit dem Training aussetzen. "Wir müssen abwarten, ob es für ihn reicht", sagte 96-Coach Kenan Kocak am Montag mit Blick auf die Partie der 2. Fußball-Bundesliga am Dienstag (20.30 Uhr/Sky). Bei Abwehrspieler Marcel Franke sieht es dagegen gut aus. Der Defensivspieler konnte in der vergangenen Woche komplett trainieren und soll in Regensburg in der Startformation stehen.

Kocak sieht seine Mannschaft insgesamt gut auf den zweiten Saisonteil vorbereitet. "Ich bin sehr zufrieden, wie die Jungs arbeiten, seitdem ich hier bin", sagte Hannovers Trainer. Allerdings erwartet er, dass in Regensburg ein hartes Stück Arbeit auf sein Team zukommt. "Wir wissen um die Schwere der Aufgabe, nehmen diese aber an."

Auf ein Ziel für die restlichen 16 Spiele wollte sich der Nachfolger von Mirko Slomka nicht festlegen. "Mich interessiert erst einmal nur Regensburg", betonte Kocak. Hannover geht als Tabellen-13. mit nur zwei Punkten Vorsprung auf Relegationsplatz 16 ins neue Jahr.

Noch unklar ist, wer in Regensburg als Ersatztorwart auf der Bank sitzen wird. Nach der schweren Verletzung von Neuzugang Martin Hansen, der womöglich für den Rest der Saison ausfällt, suchen die Niedersachsen erneut einen zweiten Mann hinter Stammtorhüter Ron-Robert Zieler. Ob der neue Sportdirektor Gerry Zuber schon bis Dienstag fündig wird, war am Montag noch offen.