Hannover (dpa/lni) - Nach dem ersten Saisonsieg beim SV Wehen Wiesbaden will Erstliga-Absteiger Hannover 96 in der 2. Fußball-Bundesliga eine Erfolgsserie starten. "Klar wollen wir nachlegen. Es ist wichtig, in Fahrt zu bleiben und an der Spitzengruppe dranzubleiben. Wir wollen den Sieg in Wiesbaden durch einen Heimsieg veredeln", sagte Trainer Mirko Slomka zwei Tage vor dem Heimspiel gegen SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 13.00 Uhr/Sky).