Hannover (dpa) - Hannover 96 muss vorerst auf Sebastian Jung verzichten. Der Neuzugang vom VfL Wolfsburg zog sich beim Pokal-Aus beim Karlsruher SC am Montagabend eine Adduktorenzerrung zu, wie der Fußball-Zweitligist am Dienstagabend mitteilte. Damit wird Jung dem Erstliga-Absteiger in der Partie beim SV Wehen Wiesbaden am Samstag nicht zur Verfügung stehen.