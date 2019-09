Hannover (dpa/lni) - Das Niedersachsen-Duell zwischen Hannover 96 und dem VfL Osnabrück am zehnten Spieltag findet sonntags statt. Die Partie der 2. Fußball-Bundesliga in der Landeshauptstadt soll am 20. Oktober um 13.30 Uhr angepfiffen werden, wie die Deutsche Fußball Liga am Mittwoch bekanntgab.

Aufsteiger Osnabrück bestreitet sein Prestigeduell mit Arminia Bielefeld an einem Montagabend (7. Oktober/20.30 Uhr). Im November spielt der VfL gleich gegen zwei Aufstiegsfavoriten: Am 9. empfängt das Team von Trainer Daniel Thioune den VfB Stuttgart im Stadion an der Bremer Brücke (13.00 Uhr). Knapp drei Wochen später am 15. Spieltag geht's gegen den Hamburger SV (18.30 Uhr). Tags darauf spielt Hannover beim FC St. Pauli (13.00).