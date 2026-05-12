Karl-Heinz Rummenigge hat sich über den Schiedsrichter geärgert. Das kommt vor, wenn der FC Bayern aus der Champions League ausscheidet. Der mächtige Münchner Aufsichtsrat hat das Aus zum Anlass genommen, dem Kicker ein Interview zu geben. Darin formuliert und transportiert er aber – und das ist unbedingt zu loben – nicht nur sein Missfallen, sondern unterbreitet auch konstruktive Vorschläge zur Verbesserung. Das ist im Fußball, wo gerade das Schimpfen auf den Schiedsrichter zuweilen Selbstzweck ist, selten genug.