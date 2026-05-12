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MeinungFußball-RegelnDie Lösung der Handspieldebatte? Keinen Elfmeter mehr geben

Kommentar von Martin Schneider

Lesezeit: 3 Min.

Schiri, Hand! Joshua Kimmich (rechts) fordert einen Elfmeter, Schiedsrichter João Pinheiro entscheidet sich aber regelkonform dagegen.
Schiri, Hand! Joshua Kimmich (rechts) fordert einen Elfmeter, Schiedsrichter João Pinheiro entscheidet sich aber regelkonform dagegen. Bernd Feil/M.i.S./Imago

Karl-Heinz Rummenigge fordert, die Handspielregel zu vereinfachen. So nachvollziehbar der Gedanke ist, so schwierig ist die Umsetzung. Eine andere Maßnahme wäre viel sinnvoller.

Karl-Heinz Rummenigge hat sich über den Schiedsrichter geärgert. Das kommt vor, wenn der FC Bayern aus der Champions League ausscheidet. Der mächtige Münchner Aufsichtsrat hat das Aus zum Anlass genommen, dem Kicker ein Interview zu geben. Darin formuliert und transportiert er aber – und das ist unbedingt zu loben – nicht nur sein Missfallen, sondern unterbreitet auch konstruktive Vorschläge zur Verbesserung. Das ist im Fußball, wo gerade das Schimpfen auf den Schiedsrichter zuweilen Selbstzweck ist, selten genug.

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