Hamburg (dpa/lno) - Vorstandschef Bernd Hoffmann will den Hamburger SV nach eigenen Worten bis 2024 in der Fußball-Bundesliga wieder zu einem fest etablierten Club machen. "Wir messen uns in der Gruppe der Clubs wie Frankfurt, Schalke, Gladbach, Köln und Stuttgart", sagte der 56-Jährige am Samstag auf der Jahreshauptversammlung des über 89 000 Mitglieder starken Zweitliga-Vereins.

Die von ihm genannten Clubs hätten "eine starke Fanbasis und Mitgliedschaft", seien "regional verwurzelt", hätten "eine nationale Wahrnehmung und Wirkung" und dadurch "eine hohe mediale Wirkung", meinte Hoffmann. "Hier werden wir den Abstand Schritt für Schritt abbauen, methodisch, technisch, finanziell." Wie groß der sportliche Abstand derzeit ist, hatte der Zweitliga-Zweite beim 0:4 im Testspiel gegen den Bundesligisten Schalke 04 am Freitagabend zu spüren bekommen.

Nach dem verpassten Aufstieg im vergangenen Jahr ist auch in dieser Saison die Rückkehr in die Bundesliga als oberestes Ziel. "Die 2. Liga ist ein mühsames Geschäft", gestand Hoffmann ein. "Jedes weitere Jahr in Liga 2 geht zwar, wirtschaftlich geht das", betonte er. "Aber es bedeutet für uns weiteren Verlust an Substanz."