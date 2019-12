Hamburg (dpa/lno) - Der VfB Lübeck hat zum Jahresabschluss in der Fußball-Regionalliga Nord Altona 93 mit 2:0 besiegt und den Rückstand auf Spitzenreiter VfL Wolfsburg II dadurch auf vier Punkte verkürzt. Vor 2 666 Zuschauern erzielten am Samstag der erst nach der Pause eingewechselte Fabio Parduhn und Patrick Hobsch innerhalb von 120 Sekunden die Treffer. Für den Tabellenzweiten aus Lübeck war es der vierte Sieg in Serie, Altona 93 bleibt auf Relegationsplatz 16.

Die weiteren angesetzten Nachholspiele Hannover 96 II - Hamburger SV II und Holstein Kiel II - Weiche Flensburg fielen erneut aus. Mit dem ersten regulären Spieltag im Jahr 2020 geht es am 22./23. Februar weiter. Das erste Nachholspiel zwischen Altona 93 und Hannover 96 II steht allerdings bereits am 9. Februar 2020 auf dem Programm.