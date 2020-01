Hamburg (dpa/lno) - Martin Harnik hat eine selbstkritische Zwischenbilanz seiner bisherigen Zeit beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV gezogen. "In der Winterpause habe ich mir viele Gedanken gemacht, warum es zuletzt für mich nicht so gut gelaufen ist", sagte der 32 Jahre alte Stürmer in einem Interview von abendblatt.de (Mittwoch). "Ich hatte einige Torchancen, diese aber aus unterschiedlichen Gründen nicht nutzen können. Ich habe falsche Entscheidungen getroffen, hatte Alu-Pech, der Ball wurde auf der Linie weggeschlagen oder der Torwart hat gehalten." Das sei bezeichnend für die letzten beiden Monate gewesen. "Die zwei Monate zuvor war ich zufrieden mit meiner Leistung."

Der gebürtige Hamburger war im Sommer als Leihgabe von Werder Bremen zum HSV gekommen. In elf Liga-Einsätzen in dieser Saison erzielte der ehemalige österreichische Nationalspieler zwei Tore. Er wartet aber bereits seit Ende Oktober auf einen Treffer.

Auch wenn es zuletzt für den Tabellenzweiten nicht rund lief, ist Harnik vom Aufstieg der Hanseaten überzeugt. "Wir sind auf einem direkten Aufstiegsplatz und haben es selbst in der Hand", meinte er. Natürlich sei es an der Tabellenspitze eng, "aber ich bin überzeugt von unserer Mannschaft und der Art und Weise, wie wir Fußball spielen". Zudem habe er keine Mannschaft gesehen, die gegen den HSV klar überlegen gewesen sei. "Wir sind oft an uns selbst gescheitert."

Harniks Vertrag in Hamburg würde sich im Aufstiegsfall verlängern. Doch damit beschäftige er sich derzeit nicht. "Wir haben einen klaren sportlichen Auftrag, den wir erfüllen möchten. Über etwas anderes mache ich mir zum jetzigen Zeitpunkt keine Gedanken", sagte Harnik.