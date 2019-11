Hamburg (dpa/lsw) - Mittelfeldspieler Manuel Stiefler fehlt dem Karlsruher SC im Spiel beim FC St. Pauli aufgrund der bevorstehenden Geburt seines ersten Kindes. Das teilte der Fußball-Zweitligist kurz vor dem Anpfiff der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky) mit. Für den 31-Jährigen, der in der Heimat geblieben ist, rückt Christoph Kobald in die erste Elf der Mannschaft von Trainer Alois Schwartz.