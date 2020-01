Hamburg (dpa/lno) - Christian Conteh hat alle Spekulationen um seine Zukunft beendet und sich klar zum FC St. Pauli bekannt. "Ich habe nochmals mit den Verantwortlichen gesprochen und klar signalisiert: Ich möchte und werde den Verein nicht verlassen. Ich fühle mich wohl hier und ich spüre das Vertrauen des Trainers und des Vereins – was mir sehr wichtig ist", wurde der 20 Jahre alte Offensivakteur am Dienstag in einer Mitteilung des Fußball-Zweitligisten zitiert. Er ergänzte: "Zudem habe ich mich nicht wirklich gut beraten gefühlt."

Hintergrund: Contehs Berater hatte die Gültigkeit des vom Kiezclub im Sommer bis 2021 verlängerten Vertrags mit dem schnellen Außenbahnspieler angezweifelt und einen Transfer des Jungprofis forciert. Doch der hat nun selbst für klare Verhältnisse gesorgt. "Wir sind froh, dass die Spekulationen um Christian ein Ende haben", sagte Sportchef Andreas Bornemann. "Jetzt geht es darum, den Blick nach vorne zu richten." Conteh ist derzeit verletzt und daher nicht mit im Trainingslager der Hamburger in Spanien.