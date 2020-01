Valencia (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat auf die Platzprobleme in seinem Winter-Camp bei Valencia reagiert. Das Team von Trainer Jos Luhukay absolvierte am dritten Arbeitstag in Spanien erstmals eine Einheit auf einem mehr als 30 Kilometer vom Vier-Sterne-Hotel Parador de El Saler entfernten Trainingsplatz. Zudem wurde das Testspiel gegen den Ligarivalen SV Wehen Wiesbaden (Donnerstag, 15.00 Uhr) nach Oliva Nova verlegt, teilte der Verein dazu am Mittwoch via Twitter mit.

Zur Abwechslung spendierte Luhukay seinen Akteuren einen trainingsfreien Mittwochnachmittag. "Uns wurde freigestellt, das eine oder andere freie Stündchen in Valencia verbringen zu können", berichtete Abwehrspieler Jan-Philipp Kalla (33). "Und ich glaube, das werde ich auch tun."

Nach dem Wiesbaden-Spiel und weiteren Einheiten steht für die Kiezkicker am Samstag (15.00 Uhr) gegen Zweitliga-Spitzenreiter Arminia Bielefeld ein zweites Testspiel statt. Am Montag kehrt der St. Pauli-Tross dann von der Mittelmeerküste nach Hamburg zurück.