Hamburg (dpa/lno) - Vor dem Heimspiel des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den SV Darmstadt 98 hat Trainer Jos Luhukay noch einmal die Freistellung von Cenk Sahin bekräftigt. "Nach den turbulenten Tagen war es wichtig, uns wieder voll auf den Fußball zu fokussieren", sagte der Trainer am Donnerstag. Der türkische Offensivspieler hatte sich in den sozialen Medien positiv über die türkische Militäroffensive in Nordsyrien geäußert und war daraufhin freigestellt worden.

"Wir müssen alles daran setzen, die sportlich gute Entwicklung fortzusetzen und auch die Fans zu euphorisieren", sagte Luhukay weiter. "Wenn so etwas passiert, geraten Prominente und Fußballspieler durch die sozialen Medien schnell in den Fokus. Es ist wichtig, dass wir uns nicht ablenken lassen. Das habe ich versucht, der Mannschaft zu erklären. Sie hat das sehr gut aufgenommen."

Der FC St. Pauli steht auf dem fünften Tabellenplatz und ist seit sechs Spielen ungeschlagen. Die Hamburger müssen am Samstag möglicherweise auf den Flügelspieler Christian Conteh verzichten, der sich am Dienstag im Training eine Oberschenkelverletzung zuzog. "Noch habe ich aber Hoffnung", sagte Luhukay, der vor dem Konterspiel des Tabellenvorletzten aus Hessen warnt: "Sie stehen in der Defensive sehr organisiert und schalten schnell um."