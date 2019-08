Hamburg (dpa/lno) - Beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli gehen die Personalsorgen weiter. Wie die Hanseaten am Dienstag mitteilten, konnte Stürmer-Zugang Viktor Gyökeres krankheitsbedingt nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Wie lange der 21 Jahre alte Schwede fehlen wird, ist noch nicht bekannt. Dafür kehrte der von einem Muskelfaserriss genesene Norweger Leo Östigard ins Teamtraining zurück. Ob der 19-jährige Innenverteidiger schon im Heimspiel am Montag gegen Holstein Kiel im Kader stehen kann, bleibt abzuwarten.