Hamburg (dpa/lno) - Der FC St. Pauli hat gleich zu Jahresbeginn ein Millionen-Geschäft gemacht, zugleich aber in Mats Möller Daehli den wohl besten Fußballer verloren. Denn der norwegische Nationalspieler verlässt den Hamburger Zweitligisten auf eigenen Wunsch und vorbehaltlich aller sportmedizinischen Untersuchungen mit sofortiger Wirkung in Richtung des belgischen Champions-League-Teilnehmers KRC Genk. Trainer ist dort der ehemalige HSV-Coach Hannes Wolf (38).

"Mats kam mit dem ausdrücklichen Wunsch auf uns zu, sich nach drei Jahren verändern zu wollen. Er hat uns klar signalisiert, dass er die Chance ergreifen möchte, perspektivisch auf europäischer Ebene zu spielen. Daher haben wir seinem Wunsch entsprochen", sagte Sportchef Andreas Bornemann über den am Samstag zum Trainingsauftakt nach der Winterpause bekanntgegebenen Transfer. Möller Daehlis erste Anfrage, ob er vorzeitig aus seinem bis 2021 laufenden Vertrag herauskomme, hatten die St. Pauli-Verantwortlichen noch abgelehnt. Am Ende war das sich abzeichnende Geschäft doch zu verlockend.

Zumal der umworbene Mittelfeldakteur den Verein im Sommer eh' hätte verlassen können. "Aber zu deutlich schlechteren Konditionen, als es jetzt der Fall ist", betonte Bornemann. Er machte keine Angaben zur Höhe der Ablöse, sie soll aber nach übereinstimmenden Medienberichten im Bereich von rund zwei Millionen Euro liegen. Zudem könnte es Boni bei KRC-Erfolgen und eine Beteiligung bei einem Weiterverkauf geben.

Fest steht, dass der seit Jahren solide wirtschaftende Kiezclub in dem 24-Jährigen einen Musterprofi verliert. "Wir wissen, dass Mats einen extrem hohen sportlichen Stellenwert bei uns genossen hat und auch menschlich ein außergewöhnlicher Sympathieträger und Bestandteil der Mannschaft war", sagte Bornemann. "Mats war für mich nicht nur ein richtig guter Fußballer, sondern hat auch von seiner menschlichen Art super ins Team gepasst", erklärte Trainer Jos Luhukay.

Möller Daehli war 2017 zunächst auf Leihbasis vom Bundesligisten SC Freiburg ans Millerntor gekommen. Im Sommer 2018 wurde er bis 2021 fest verpflichtet. In 86 Spielen gelangen dem Mittelfeldstrategen neben fünf Treffern auch 15 Tor-Vorlagen für die Kiezkicker. Ob der feine Techniker teamintern ersetzt oder ein neuer Spieler geholt werden soll, ließ Bornemann offen. "Wir können, müssen aber nicht zwingend nachbessern. Wir glauben, diese Lücke im Zweifel auch aus den eigenen Reihen auffangen zu können." So hatte zuletzt der Pole Waldemar Sobota den verletzten Möller Daehli in der Mittelfeldzentrale bestens vertreten.