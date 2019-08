Hamburg (dpa/lno) - Die Zweitliga-Fußballer des FC St. Pauli werden mit ihren Neuzugängen Matt Penney und James Lawrence in das Nordderby am Montag (20.30 Uhr/Sky) gegen Holstein Kiel gehen. "Sie werden definitiv zum Kader gehören", sagte St. Paulis Trainer Jos Luhukay am Sonntag über die Abwehrspieler aus England und Wales. Beide hätten sich in den wenigen Tagen, in denen sie in Deutschland sind, schon gut integriert: "Morgen müssen wir die Entscheidung fällen, ob sie schon von Anfang an spielen können."