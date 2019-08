Hamburg (dpa/lno) - Mit dem Nordderby FC St. Pauli gegen Holstein Kiel wird heute Abend der vierte Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga abgeschlossen. Die bislang sieglosen Hamburger wollen gegen die Schleswig-Holsteiner unbedingt punkten. St. Pauli ist Tabellenvorletzter und könnte bei einer Niederlage Schlusslicht werden. Die Kieler wollen mit einem Sieg in die Spitzengruppe der Liga vordringen. In der vergangenen Saison gewannen die Kieler beide Spiele.