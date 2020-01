Hamburg (dpa/lno) - Torwart Julian Pollersbeck vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat sich einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zugezogen. Nach Angaben seines Clubs vom Mittwoch muss der 25-Jährige vier bis sechs Wochen aussetzen und fällt damit für die Vorbereitung auf die Restsaison aus. Pollersbeck hatte sich am Dienstag in Trainingseinheit am Nachmittag verletzt.

Der U21-Europameister von 2017 hatte vor der Saison seinen Status als Nummer eins beim HSV verloren und war in der Hinrunde in der Torwart-Hierarchie hinter Neuzugang Daniel Heuer Fernandes und Tom Mickel zurückgefallen. Zuletzt war auch über seinen möglichen Abschied aus Hamburg spekuliert worden.

Zum Auftakt der Winter-Vorbereitung am Montag hatte Trainer Dieter Hecking dem Schlussmann Mut gemacht, sich wieder nach vorn arbeiten zu können. In der Vergangenheit war Pollersbeck immer wieder auch eine zu laxe Trainings-Einstellung vorgeworfen worden. Unter Hecking hat sich dies deutlich geändert.