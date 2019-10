HSV will mit Sieg über Stuttgart Tabellenführung ausbauen

Hamburg (dpa/lno) - Erster gegen Zweiter, letztjähriger Bundesliga-Absteiger gegen den diesjährigen - mehr geht in der 2. Fußball-Bundesliga nicht. Wenn heute der Hamburger SV den VfB Stuttgart erwartet, dann ist das Volksparkstadion erstmals in dieser Saison mit 57 000 Zuschauern ausverkauft. Für den Stuttgarter Trainer Tim Walter ist es ein "gefühltes Erstliga-Spiel". Sein Kollege Dieter Hecking vom HSV freut sich wahnsinnig auf die Partie, wie er gesteht.

"Wir wollen Tabellenführer bleiben", sagte Hecking. Die Hamburger liegen einen Punkt vor dem VfB Stuttgart. Mit einem Sieg könnten sie sich von den Schwaben absetzen. In dieser Saison sind die Norddeutschen vor heimischen Publikum unbesiegt. Vier Siege und ein Unentschieden stehen zu Buche. Der VfB ist auswärts ungeschlagen.

Hecking kann auch wieder auf seinen Abwehrchef Rick van Drongelen zurückgreifen, der am Donnerstag wegen einer Magenverstimmung gefehlt hatte. Ob er den genesenen Kapitän Aaron Hunt einsetzt, ließ der Trainer offen. Möglich ist, dass er den Mittelfeldlenker erst im zweiten Vergleich mit dem VfB am kommenden Dienstag in die Startelf beruft, wenn es um den Einzug ins Pokal-Achtelfinale geht.

Stuttgart und der HSV standen sich schon 104 Mal gegenüber. Allerdings noch nie in der 2. Liga. 44 Siege haben die Norddeutschen errungen, 38 die Schwaben. 22 Spiele endeten remis. Allerdings ging es nie zimperlich zwischen den Vereinen zu: 21 Platzverweise wurden bislang ausgesprochen, davon 14 gegen die Stuttgarter. In dieser Saison führt der HSV die Fairness-Tabelle an.

Hecking will sein Team so spielen sehen, "dass jeder auch versteht, warum wir im Moment vorne in der Tabelle stehen". Gegen die offensiven Stuttgarter sind die Hausherren gefordert. "Ich mag es, wie der VfB Stuttgart spielt: mit viel Risiko behaftet", sagte der HSV-Coach. Er selber werde aufgrund der Bedeutung der Partie noch mehr mitfiebern als sonst, meinte er.