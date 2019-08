Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger SV will an sein erfolgreiches Pokaljahr in der Vorsaison anknüpfen. Damals ging es bis ins Halbfinale, wo Bundesligist RB Leipzig die Hanseaten stoppte. Am Sonntag (18.30 Uhr/Sky) erfolgt für den HSV der Auftakt in der neuen Pokalsaison beim Chemnitzer FC. Der Drittligist ist in den vergangenen neun Jahren siebenmal in der ersten Runde rausgeflogen.