Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger SV und der 1. FC Nürnberg starten heute (20.30 Uhr/Sky) als letzte Teams in die restliche Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga. Im Duell der einstigen Bundesligisten im Hamburger Volksparkstadion will HSV-Trainer Dieter Hecking auf dem Weg zurück in die Eliteliga einen Sieg und fordert deshalb mehr Engagement als vor der Winterpause. Von den vergangenen 28 Pflichtspiel-Duellen beider Mannschaften gewann der HSV 18, Nürnberg nur drei. Gute Chancen auf einen Platz in der Hamburger Startelf haben die gerade verpflichteten Leihspieler Jordan Beyer (Borussia Mönchengladbach) und Louis Schaub (1. FC Köln). Der Tabellen-Vorletzte aus Nürnberg will in den ausstehenden 16 Saisonspielen eine Aufholjagd starten.