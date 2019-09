Hamburg (dpa) - Trainer Dieter Hecking vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV trauert um seinen Vater. "Mit Betroffenheit informieren wir, dass am gestrigen Sonntag (22.9.) der Vater unseres Cheftrainers Dieter Hecking nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist", teilte der HSV am Montag mit. Dies sei auch der Grund gewesen, dass Hecking am Samstag am Abschlusstraining nicht teilgenommen und am Sonntag nach dem 4:0 (2:0) im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue keine Interviews gegeben und auch nicht an der Pressekonferenz teilgenommen habe, hieß es in der Presseerklärung des Vereins weiter.

Rede und Antwort stand nach dem Heimspiel im Volksparkstadion am Sonntag Heckings Co-Trainer Dirk Bremser. Der 53 Jahre alte Ex-Profi leitete auch am Montag die Trainingseinheit im Hamburger Volkspark.