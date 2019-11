Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV reist zum Wintertrainingslager nach Portugal. Wie der Club am Montag mitteilte, werden sich Trainer Dieter Hecking und sein Team vom 12. bis 18. Januar in Lagos an der Algarve auf die Rückrunde der 2. Liga vorbereiten. In Portugal ist auch ein Testspiel des Tabellenführers geplant. Gegner und Zeitpunkt stehen allerdings noch nicht fest.

Noch vor der Abreise auf die iberische Halbinsel testen die Hanseaten gegen den Bundesligisten Schalke 04. Die Partie im Volksparkstadion beginnt am 10. Januar um 18.00 Uhr.