Hamburg (dpa/lno) - Rekord beim "Hamburger Weg": Bei der Stiftung des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV sind 846 Weihnachtswünsche bedürftiger Kinder und Jugendlicher aus der Hansestadt eingegangen. So viele Wünsche hatte es in den vergangenen elf Jahren der Aktion, in denen der "Hamburger Weg" Weihnachtsgeschenke verteilt, nicht gegeben, teilte der HSV am Donnerstag mit.

Die Wünsche werden am kommenden Montag an Weihnachtsbäumen im Volksparkstadion und bei HSV-Partnern sowie den Fan-Shops aufgehängt. An der Heimspielstätte des HSV soll Angreifer Martin Harnik im Dienst für den guten Zweck sein. Einen Tag später können die Zettel dann von Privatleuten abgenommen und die benötigten Dinge gekauft werden. Die Übergabe der Geschenke erfolgt dann am 10. Dezember.