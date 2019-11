Hamburg/Wiesbaden (dpa/lno) - Der verschenkte Sieg des Zweitliga-Tabellenführers Hamburger SV beim SV Wehen Wiesbaden (1:1) am Sonntag hat Sportvorstand Jonas Boldt erzürnt. "Jeder weiß, dass wir ein Spiel nicht so angehen dürfen. Wir müssen die richtigen Schlüsse daraus ziehen, denn so funktioniert es nicht", sagte Boldt nach der Partie, in der die Gäste durch den ehemaligen HSV-Spieler Törless Knöll (90.+1 Minute) noch den späten Ausgleich kassierten.

Die Hamburger hatten gegen den Tabellen-16. der 2. Fußball-Bundesliga aus Wiesbaden ein deutliches Plus an Chancen und waren nach einem Platzverweis in numerischer Überzahl. Dennoch konnten sie daraus keinen entscheidenden Vorteil ziehen.

Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking hat ihre vergangenen vier Auswärtsspiele nicht gewonnen und den Vorsprung auf die Konkurrenten eingebüßt. Nunmehr ist der HSV mit Arminia Bielefeld punktgleich, der Dritte VfB Stuttgart ist bis auf zwei Zähler herangekommen. Schon am kommenden Samstag folgt das nächste Auswärtsspiel bei Holstein Kiel.