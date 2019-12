Hamburg (dpa/lno) - Mittelfeldspieler Sonny Kittel vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat nach seinen langen Verletzungspausen vor mehreren Jahren einen neuen Blick auf seinen Beruf bekommen. "Ich habe dadurch gelernt, Dinge einzuordnen", sagte der 26-Jährige dem Fachmagazin "Kicker" (Montag). Zwei Kreuzbandrisse und zwei Knorpelschäden in seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt hatten den talentierten Fußballer fast an ein Karriereende gebracht.

Das Leben als Profi sei immer sein Traum gewesen, berichtete der gebürtige Gießener. "Und der hing am seidenen Faden. Es haben nicht mehr viele an mich geglaubt, und das Ärzteteam aus Ingolstadt war mein ganz großes Glück." Jetzt sei das Vertrauen in seinen Körper wieder da. "In meinem Kopf ist ganz viel Dankbarkeit. Und Demut", sagte Kittel.

Nach zwei Jahren beim FC Ingolstadt hatte sich Kittel im Sommer dieses Jahres für den HSV entschieden. "Die Kombination aus der Größe des Clubs und der überzeugenden Art des Trainers in den Gesprächen hat für den HSV gesprochen. Außerdem die Tatsache, dass hier im Sommer etwas wirklich völlig Neues entstanden ist", sagte er. Beim HSV ist der Mittelfeldakteur mit neun Treffern bester Torschütze. In Hamburg wolle er etwas erreichen, meinte Kittel. "Ich bin nicht hier, nur um mal das Trikot des HSV zu tragen."