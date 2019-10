Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger SV will seine starke Heimbilanz in der 2. Fußball-Bundesliga ausbauen. Gegner heute (13.00 Uhr/Sky) im Volksparkstadion ist die SpVgg Greuther Fürth. Bislang haben die Hamburger von vier Spielen vor heimischen Publikum drei gewonnen, eine Partie endete unentschieden. "Es ist wichtig, dass du viele Heimpunkte holst", sagte Trainer Dieter Hecking. Der Coach kann auf Torhüter Daniel Heuer Fernandes zurückgreifen. Der Schlussmann hatte wegen einer Zerrung in den Tagen zuvor pausiert. Der Tabellenzweite HSV will seinen Platz hinter dem VfB Stuttgart halten. In der vergangenen Saison blieben die Norddeutschen gegen Fürth mit einem Sieg und einem Remis unbesiegt. Die Erfolgsserie soll ausgebaut werden.