Hamburg (dpa/lby) - Der Hamburger SV muss im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Montag (20.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Nürnberg zwei Abwehrspieler ersetzen. Der Schotte David Bates (muskuläre Probleme) und der Niederländer Timo Letschert (Knieblessur) werden nicht im Kader stehen, sagte HSV-Trainer Dieter Hecking am Sonntag im Volksparkstadion. Da er nur 20 Akteure in sein Aufgebot nehmen kann, muss Hecking noch sechs Profis für das Match streichen. Der Coach lobte Zugang Sonny Kittel, der sich Hoffnung auf einen Einsatz in der Startelf machen kann. "Er ist auf einem richtig guten Weg", sagte Hecking. Beim Saisonstart vor einer Woche gegen Darmstadt (1:1) wurde der Mittelfeldspieler erst nach rund einer Stunde eingewechselt.