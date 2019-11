Hamburg (dpa/lno) - Trainer Dieter Hecking vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV muss sein Team im Spiel beim VfL Osnabrück umbauen. Kapitän Aaron Hunt fällt erneut aus. "Er hat sich mit Fieber abgemeldet", sagte Hecking am Donnerstag. Hunt war nach vier Spielen Pause erst in der vergangenen Partie gegen Dynamo Dresden (2:1) auf den Platz zurückgekehrt und sollte gegen Osnabrück in der Startelf stehen. "Aaron hat es gut gemacht gegen Dresden. Schade, er war gut drauf", sagte Hecking.

Fehlen werden dem Coach am Freitag (18.30 Uhr) im Stadion an der Bremer Brücke auch der rot-gesperrte Bakery Jatta sowie die verletzten Lukas Hinterseer und Xavier Amaechi. Die Hamburger führen die Tabelle punktgleich mit Arminia Bielefeld an. Aufsteiger Osnabrück ist mit 17 Punkten Elfter.