Hamburg (dpa/lno) - Für den Hamburger SV steht heute das erste Spitzenspiel in der 2. Fußball-Bundesliga an. Das Team von Trainer Dieter Hecking gastiert beim 1. FC Nürnberg und hofft beim Bundesliga-Absteiger auf den ersten Saisonsieg. Hecking kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück, denn 2009/2010 rettete er den FCN in der Relegation vor dem Abstieg aus der Bundesliga.