Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat die Vorbereitung auf das Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen Dynamo Dresden ohne Lukas Hinterseer und Xavier Amaechi fortgesetzt. Der Angreifer aus Österreich und der Mittelfeldspieler aus England fehlten beim Training am Donnerstag wegen Oberschenkelprellungen. Aus privaten Gründen war Tim Leibold, mit sechs Vorlagen bester Vorbereiter im Team von HSV-Coach Dieter Hecking, von der Übungseinheit befreit. Der 25 Jahre alte Linksverteidiger soll am Freitag wieder ins Training einsteigen.

Gegen den Tabellen-Vorletzten aus Dresden wollen die zweitplatzierten Hamburger ihre Heimserie ausbauen. In den bisher sechs Spielen im Volkspark gab es fünf Siege und ein Remis bei 17:3 Toren. Für die Partie gegen die Sachsen sind bislang 50 000 Karten verkauft worden. In der vergangenen Saison gewann der HSV beide Duelle jeweils mit 1:0.