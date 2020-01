Hecking lobt Pohjanpalo: "In der Box brandgefährlich"

Hamburg (dpa/lno) - Trainer Dieter Hecking vom Hamburger SV hält große Stücke auf Joel Pohjanpalo. Der vom Erstligisten Bayer Leverkusen ausgeliehene Stürmer soll dem hanseatischen Fußball-Zweitligisten zu größerer Torgefahr verhelfen. "Joel war schon immer in unserem Fokus. Er ist jemand, der als Gegenspieler immer sehr unangenehm ist, der in der Box brandgefährlich ist und nicht lange braucht, um zum Abschluss zu kommen", sagte Hecking am Sonntag.

Der 25 Jahre alte Pohjanpalo hat beim HSV einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. "Der HSV spielt ähnlich wie Bayer Leverkusen sehr ballbesitzorientiert und kreiert viele Torchancen. Das kommt meinem Spiel auf jeden Fall entgegen", sagte der Finne.

Der HSV erwartet am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky) im ersten Punktspiel des Jahres den 1. FC Nürnberg.