Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat ein Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Aalborg BK gewonnen. Den Treffer zum 1:0-Sieg am Donnerstag erzielte Bobby Wood schon in der neunten Spielminute. Die Partie auf dem Trainingsgelände im Volkspark war in der Länderspielpause kurzfristig anberaumt worden. "Wir konnten ein bisschen was ausprobieren, haben defensiv sehr wenig zugelassen und konnten zudem das Spiel gewinnen", zeigte sich HSV-Coach Dieter Hecking zufrieden.