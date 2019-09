Hamburg (dpa/lno) - Nach der Zusammenkunft in Hamburg nimmt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die Vorbereitung auf das erste Länderspiel der EM-Saison gegen die Niederlande auf. Bundestrainer Joachim Löw hat am Dienstagvormittag (10.30 Uhr) im Stadion des Zweitligisten FC St. Pauli die erste Trainingseinheit für das Team um Kapitän Manuel Neuer angesetzt. Gegen den Erzrivalen Holland wird es in der EM-Qualifikation am Freitag (20.45 Uhr) im Volksparkstadion ernst.

Löws Ziel ist es, sich mit dem DFB-Team "so früh wie möglich" für die EM-Endrunde 2020 zu qualifizieren. Das Hinspiel in Amsterdam hatte Deutschland gegen die damals favorisierten Holländer mit 3:2 gewonnen. Die DFB-Auswahl liegt in der Gruppe C mit neun Punkten hinter Nordirland auf Platz zwei. Die Nordiren haben schon vier Partien ausgetragen und alle gewonnen. In Belfast muss Löw mit seinem Team drei Tage nach dem Heimspiel gegen die Niederlande antreten.