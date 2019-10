FC St. Pauli peilt in Heidenheim ersten Auswärtssieg an

Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli möchte sich für die Heimniederlage am vergangenen Wochenende rehabilitieren. Die Mannschaft tritt heute beim 1. FC Heidenheim an und peilt dort den ersten Auswärtssieg der Saison an. Vor dem 0:1 gegen den SV Darmstadt 98 am vergangenen Wochenende waren die Hamburger sechs Spiele ungeschlagen. Aber auch die Heidenheimer können eine starke Bilanz vorweisen. Sie haben nur eines der letzten sechs Spiele verloren. St.-Pauli-Trainer Jos Luhukay fordert Stabilität in der Abwehr und höhere Präzision im Angriff.