Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss beim Auswärtsspiel am Sonntag beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg erneut auf mehrere Leistungsträger verzichten. "Christian Conteh war die gesamte Woche über krank und wird am Sonntag fehlen. Ebenso fällt Kevin Lankford aus. James Lawrence geht es besser, ist aber keine Option", sagte Trainer Jos Luhukay am Freitag. Der Coach hat bereits Ersatz. "Für sie werden Rico Benatelli und Cenk Sahin nachrücken."

Die Hamburger sind seit fünf Spielen ungeschlagen und haben in dieser Zeit elf Punkte geholt. Allerdings wartet die Mannschaft auf den ersten Auswärtssieg. "Meine Mannschaft hat sich in den bisherigen Auswärtsspielen nicht für ihre guten Auftritte belohnt. Wir waren in allen Spielen nah dran", sagte Luhukay und fügte hinzu: "Wir werden an unserer Spielidee und Formation nichts ändern. Wir haben unseren Plan, und den wollen wir umsetzen."

Der 1. FC Nürnberg hat seit fünf Spielen nicht mehr verloren und holte in diesem Zeitraum neun Punkte. Am vergangenen Montag bezwangen die Franken Hannover 96 mit 4:0. "Nürnberg hat in Hannover ein starkes Spiel gezeigt und wird eine richtige Herausforderung für uns. Sie haben eine gute Achse im Zentrum und gleichzeitig sehr schnelle Außenspieler", sagte Luhukay. Die Hamburger werden von 2650 Fans nach Nürnberg begleitet.