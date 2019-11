Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli möchte am Samstag (13.00 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den Karlsruher SC den ersten Sieg seit über einen Monat feiern. Die Hamburger haben die vergangenen beiden Ligaspiele sowie das Pokalspiel am Mittwochabend gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt verloren. Wettbewerbsübergreifend wartet St. Pauli nun seit vier Spielen auf ein Erfolgserlebnis. Erschwerend kommt hinzu, dass die Hamburger verletzungsbedingt auf zehn Spieler verzichten müssen. Der Karlsruher SC hat indes die vergangenen sechs Ligaspiele (1 Sieg, 5 Unentschieden) nicht verloren und gewann zudem am Dienstag das Pokalspiel beim SV Darmstadt 98.