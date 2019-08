Hamburg (dpa/lno) - Die Geschäftsstelle des FC St. Pauli ist am Donnerstag vergangener Woche auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft durchsucht worden. Diese Durchsuchung habe in einem von der Staatsanwaltschaft Hamburg geführten Ermittlungsverfahren stattgefunden, sagte Staatsanwältin Liddy Oechtering am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Auswertung dauere noch an, nähere Angaben - etwa zum Grund der Durchsuchung - machte sie nicht..